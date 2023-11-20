Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقفات إنسانية عاجلة وإنشاء ممرات إنسانية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بإقامة هدن إنسانية في غزة
lebanon 24
20/11/2023 11:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل غانا في مجلس الأمن: نطالب بهدنة إنسانية في غزة لضمان ممرات آمنة للجرحى والأطفال (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نعبر عن بالغ استهجاننا لمواقف الدول التي صوتت في مجلس الأمن ضد قرار فتح ممرات إنسانية لقطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لا يمكن لمجلس الأمن الدفاع عن فترات الهدنة الإنسانية ما لم نستعد المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:14 | 2023-11-20
03:59 | 2023-11-20
03:46 | 2023-11-20
03:21 | 2023-11-20
03:16 | 2023-11-20
03:04 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24