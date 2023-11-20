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"لبنان 24": استهداف مستوطنة برعام في الجليل الأعلى بقذائف هاون من جنوبي لبنان

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:21
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