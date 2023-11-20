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وزارة الداخلية بغزة: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:28
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