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الرئاسة الفلسطينية: نركز على وقف العدوان ولا شأن لنا بالدخول في مهاترات نتنياهو وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:37
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