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العفو الدولية: لا مكان آمن في غزة والضربات الإسرائيلية غير القانونية توضح الاستخفاف الصارخ بحياة الفلسطينيين

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:07
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