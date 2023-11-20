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"القناة 12" الإسرائيليّة: سقوط قذائف هاون في منطقة حرجية قرب مستعمرة كريات شمونة

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:17
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