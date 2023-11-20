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المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي للجزيرة: اكتظاظ داخل المستشفى بعد لجوء النازحين إليه هربا من القصف
Lebanon 24
20-11-2023
|
06:18
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