Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات عنيفة في مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية المُحاذية للبنان

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في مُستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية المُحاذية للبنان والمناطق المحيطة بها
lebanon 24
20/11/2023 14:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لحدود لبنان
lebanon 24
20/11/2023 14:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: التحقق من إمكانية سقوط طائرة إنتحارية قرب كريات شمونة
lebanon 24
20/11/2023 14:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الطلب من المستوطنين المتواجدين في كريات شمونة البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر
lebanon 24
20/11/2023 14:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2023-11-20
07:38 | 2023-11-20
07:31 | 2023-11-20
07:27 | 2023-11-20
07:12 | 2023-11-20
07:07 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24