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"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:07
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