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ولي العهد الأردني يصل إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني لجنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:27
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