Advertisement

أخبار عاجلة

مدير وزارة الصحة في غزة: الاحتلال دمر بعض مباني المستشفى الإندونيسي والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية لـ"العربية": إسرائيل تُكرّر سيناريو مستشفى الشفاء في المستشفى الإندونيسي
lebanon 24
20/11/2023 15:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية بغزة: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 15:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا
lebanon 24
20/11/2023 15:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 15:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2023-11-20
07:38 | 2023-11-20
07:27 | 2023-11-20
07:12 | 2023-11-20
07:07 | 2023-11-20
06:54 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24