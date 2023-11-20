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"حزب الله": ‏استهدفنا مراكز تجمع ‏وانتشار جنود إسرائيليين غرب ‏كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققنا فيها اصابات ‏مباشرة

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:40
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