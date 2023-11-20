بو حبيب بعد لقائه السفير الروسي: تسلمت رسالة تهنئة من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لمناسبة عيد الاستقلال شدد فيها على دعم سيادة واستقلال لبنان وسلامة اراضيه

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