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قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله: لدينا الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أيّ تطورات

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:07
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