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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تستهدف الإرث الحضاري الإنساني في غزة كوجه آخر للإبادة الجماعية

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:28
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