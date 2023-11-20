Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال": أصعب معارك إسرائيل في حرب غزة ستكون جنوب القطاع

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي: كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب
lebanon 24
20/11/2023 19:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي في محيط منطقة "الحمامص" قرب مستعمرة "المطلة" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وعند أطراف الخيام
lebanon 24
20/11/2023 19:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور - القطاع الغربي
lebanon 24
20/11/2023 19:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يستهدف بصاروخ موجّه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا في القطاع الأوسط لجنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 19:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:11 | 2023-11-20
12:09 | 2023-11-20
12:05 | 2023-11-20
11:49 | 2023-11-20
11:48 | 2023-11-20
11:46 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24