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مصادر عن مسؤولين إسرائيليين: إدارة بايدن قلقة من اتساع الحرب ما يتطلب تدخلا أميركيا أكبر (العربية)

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:49
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