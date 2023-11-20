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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "مرحلة انتقالية" في قطاع غزة تشارك فيها جهات فاعلة متعددة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-11-2023 | 11:49
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