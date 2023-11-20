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وزير الدفاع الأميركي: نتوقّع أن يقوم الإسرائيليون بعملياتهم وفقاَ لقوانين الحرب (الحرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 12:59
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