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البحرية الأميركية تدعو السفن لتوخي الحذر عند المرور بجنوب البحر الأحمر (الحدث)

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:06
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