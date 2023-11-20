19
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش قرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط ممن لم يشاركوا في المعارك البرية (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
20-11-2023
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 36 (العربية)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 36 (العربية)
20/11/2023 21:50:01
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تم اجراء اكثر من 260 عملية إخلاء عبر الجو و البر لقتلى و إصابات في الجيش منذ بدء المعركة البرية في غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تم اجراء اكثر من 260 عملية إخلاء عبر الجو و البر لقتلى و إصابات في الجيش منذ بدء المعركة البرية في غزة
20/11/2023 21:50:01
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك في غزة إلى 23
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك في غزة إلى 23
20/11/2023 21:50:01
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الناطق باسم "الجيش": إصابة ضابطين وجنديين بإصابات خطرة في المعارك شمال قطاع غزة (الميادين)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الناطق باسم "الجيش": إصابة ضابطين وجنديين بإصابات خطرة في المعارك شمال قطاع غزة (الميادين)
20/11/2023 21:50:01
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
Lebanon 24
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
00:01 | 2023-11-20
20/11/2023 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح.. ابنة الممثلة كارين رزق الله تُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: "استحي عحالك" (صورة)
Lebanon 24
بفستان فاضح.. ابنة الممثلة كارين رزق الله تُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: "استحي عحالك" (صورة)
00:46 | 2023-11-20
20/11/2023 12:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
07:28 | 2023-11-20
20/11/2023 07:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
07:07 | 2023-11-20
20/11/2023 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر نصرالله بشأن الحرب؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشفُ ما سيحدث!
Lebanon 24
ماذا قرّر نصرالله بشأن الحرب؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشفُ ما سيحدث!
03:30 | 2023-11-20
20/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:34 | 2023-11-20
شهيدة وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)
14:24 | 2023-11-20
كيربي: لا نتحكم بطول مدة القتال في غزة والمسألة منوطة بالجانب الإسرائيلي (الميادين)
14:15 | 2023-11-20
البيت الأبيض: لا نريد لهذه الحرب أن تتوسع وهذا ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة إسرائيل (التلفزيون العربي)
14:01 | 2023-11-20
البيت الأبيض: السلطة الفلسطينية لديها الشرعية وتحظى بالدعم وبإمكانها المساعدة في الحكم بغزة بعد انتهاء الصراع (الجزيرة)
13:48 | 2023-11-20
البيت الأبيض: نعمل على إنجاز صفقة أسرى لكن ليس لدينا أي تحديث بشأنها
13:45 | 2023-11-20
هيئة البث الإسرائيلية: الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزا في غزة مقابل فلسطينيات معتقلات واتفاق التبادل يتضمن هدنة مدتها 5 أيام (العربية)
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 21:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24