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البيت الأبيض: نعمل على إنجاز صفقة أسرى لكن ليس لدينا أي تحديث بشأنها

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:48
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