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"الخارجية" الأميركية: اختطاف السفينة غالاكسي في البحر الأحمر خرق صارخ للقانون الدولي ونطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها

Lebanon 24
20-11-2023 | 14:58
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