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نتنياهو: لن نتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وعلى تدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة

Lebanon 24
20-11-2023 | 17:42
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