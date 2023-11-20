Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة عيترون بعد تنفيذ مسيّرة معادية غارتين على محيط باحة العلم مقابل موقع المالكية

Lebanon 24
20-11-2023 | 17:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدوّ الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشرقية ومحيط موقع ⁧‫العاصي‬⁩ بالقذائف المدفعية والقذائف الفسفورية الحارقة
lebanon 24
21/11/2023 03:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة اسرائيلية معادية إستهدفت محيط مجمع الامام الصدر الرياضي في الأطراف الغربية لبلدة ⁧‫ميس الجبل
lebanon 24
21/11/2023 03:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة معادية إستهدفت منزلا خاليا في أطراف بلدة بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لبلدة ميس_الجبل
lebanon 24
21/11/2023 03:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الاسرائيلي يستهدف بقصف مدفعي محيط موقع جلّ العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
21/11/2023 03:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:21 | 2023-11-20
19:20 | 2023-11-20
19:11 | 2023-11-20
19:01 | 2023-11-20
18:58 | 2023-11-20
18:56 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24