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المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الجزيرة": نعاني من نقص في الأدوية والمعدات ونتعامل مع الحالات من باب الاستمرار على قيد الحياة فقط
Lebanon 24
20-11-2023
|
18:48
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