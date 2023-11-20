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مدير الصحة الفلسطينية بغزة ل"الجزيرة مباشر": 100 حالة بالمستشفى الإندونيسي تحتاج لجراحات عاجلة ويتعين نقلها إلى خارج القطاع

Lebanon 24
20-11-2023 | 19:11
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