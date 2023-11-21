Advertisement

أخبار عاجلة

برنامج الأغذية العالمي: ما يقرب من 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-11-2023 | 00:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: نأمل فتح معبر رفح بصورة مستمرة والسماح بدخول المساعدات والوقود (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2023 08:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: تزايد الجفاف وسوء التغذية في قطاع غزة ومخاطر مجاعة محتملة (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2023 08:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس برنامج الأغذية العالمي يقول إن المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية (الشرق)
lebanon 24
21/11/2023 08:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تباطؤ تدفق المساعدات لغزّة.. برنامج الأغذية العالمي يكشف السبب
lebanon 24
21/11/2023 08:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:35 | 2023-11-21
01:19 | 2023-11-21
01:07 | 2023-11-21
01:06 | 2023-11-21
00:35 | 2023-11-21
00:30 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24