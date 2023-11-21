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وزير النفط الإيراني: إنتاجنا سيصل إلى 3.6 مليون برميل يوميا في آذار 2024 (الشرق)

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:07
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