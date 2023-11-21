بيان جديد لحزب الله حول استهداف مواقع للعدو الاسرائيلي

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان الآتي:‏



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‎11:45‌‏ من ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏ ‏

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