الرئيس أمين الجميّل في ذكرى استشهاد الوزير السابق بيار الجميّل: متخوّفون من المرحلة التي يمرّ بها لبنان ومن أيّ تهوّر أو أيّ عمل يُمكن أن يُورّط البلد أكثر في المأساة التي يعيشها

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