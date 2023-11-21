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الرئيس أمين الجميّل في ذكرى استشهاد الوزير السابق بيار الجميّل: متخوّفون من المرحلة التي يمرّ بها لبنان ومن أيّ تهوّر أو أيّ عمل يُمكن أن يُورّط البلد أكثر في المأساة التي يعيشها

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:32
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