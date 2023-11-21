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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية عن إطلاق نار في الخليل وإصابة إسرائيلي في المكان

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:38
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