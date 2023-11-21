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البيت الأبيض: إطلاق سراح الرهائن سيتطلب توفير ممر آمن لإخراجهم من مكان احتجازهم إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:57
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