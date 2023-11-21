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المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نُعلن وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدوّ أدت إلى فقدان حياتها

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:19
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