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القيادي في حركة "حماس" هشام قاسم لـ"الجزيرة": الإعلان عن هدنة في غزة سيكون قريبا والأشقاء في قطر هم من سيعلنون التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:35
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