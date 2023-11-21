Advertisement

أخبار عاجلة

3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 17:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
22/11/2023 04:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
22/11/2023 04:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
9 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
22/11/2023 04:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
22/11/2023 04:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:32 | 2023-11-21
19:29 | 2023-11-21
18:33 | 2023-11-21
18:32 | 2023-11-21
18:29 | 2023-11-21
18:22 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24