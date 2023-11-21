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بوليتيكو: إدارة بايدن زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة منذ أسابيع لمنع توجيه ضربات ضدها لكن إسرائيل قامت بقصفها

Lebanon 24
21-11-2023 | 17:56
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