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6 شهداء بينهم 5 أطفال بعد قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 17:59
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