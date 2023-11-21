وكالة شينخوا: الرئيس الصيني يقول إنه يجب وقف إطلاق النار فورا ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في #غزة وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح

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