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تعرض قاعدة الشدادي للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا للاستهداف بقصف صاروخي وهجوم بمسيرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-11-2023 | 01:19
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