Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الصينية: نرحب بالهدنة المؤقتة ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
22-11-2023 | 02:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: بكين خلال توليها رئاسة مجلس الأمن ستعمل وتتبنى إجراءات فعالة لتخفيف الأزمة الحالية
lebanon 24
22/11/2023 13:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة (العربية)
lebanon 24
22/11/2023 13:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة (الجزيرة)
lebanon 24
22/11/2023 13:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط سيحضر قمة القاهرة
lebanon 24
22/11/2023 13:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2023-11-22
06:24 | 2023-11-22
06:23 | 2023-11-22
06:23 | 2023-11-22
06:22 | 2023-11-22
06:22 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24