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"لبنان 24": غارات إسرائيلية على أطراف بلدتي طير حرفا ومجدل زون جنوب لبنان

Lebanon 24
22-11-2023 | 03:34
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