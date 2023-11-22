22
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تحليق للطيران الاسرائيلي على مستوى متوسط فوق اجواء كافة المناطق الجنوبية
Lebanon 24
22-11-2023
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط
22/11/2023 16:03:28
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الناقورة
22/11/2023 16:03:28
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والاوسط والغربي
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والاوسط والغربي
22/11/2023 16:03:28
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق المناطق الجنوبية الحدودية
Lebanon 24
تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق المناطق الجنوبية الحدودية
22/11/2023 16:03:28
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
09:18 | 2023-11-21
21/11/2023 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
11:55 | 2023-11-21
21/11/2023 11:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:59 | 2023-11-22
مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية ويدعو أن تكون مستدامة ويؤكد رفض مخططات التهجير (سكاي نيوز عربية)
08:47 | 2023-11-22
إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية على حدود لبنان (العربية)
08:43 | 2023-11-22
"لبنان 24": إستهداف موقع المالكية مقابل بلدة عيترون
08:39 | 2023-11-22
الرئيس الروسي: الدول الأفقر تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية (الشرق)
08:38 | 2023-11-22
سرايا القدس: استهدفنا بقذائف هاون قوة هندسة صهيونية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي (الجزيرة)
08:36 | 2023-11-22
الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس (سكاي نيوز عربية)
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 16:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24