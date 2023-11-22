شركة غوثام للعلاقات الحكومية تنهي علاقاتها بالمسؤول السابق في إدارة أوباما ستيوارت سيلدوويتز عقب انتشار مقاطع فيديو له ضد الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24