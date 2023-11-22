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وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا ونهدف إلى إجلاء مرضى من غزة في أقرب وقت (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:06
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