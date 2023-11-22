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الحكومة العراقية "تدين" الضربات الأميركية على جرف الصخر جنوب بغداد (الشرق)

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:24
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