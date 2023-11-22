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مجلس الوزراء القطري: نرحب بنجاح جهود وساطة دولة قطر بين إسرائيل وحماس التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:43
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