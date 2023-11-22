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وزير الخارجية المصري: ينبغي عدم استغلال الأوضاع في غزة للتحريض على النزوح (الشرق)

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:58
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