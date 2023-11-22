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المرتضى: العدو الإسرائيلي يرى أن الصيغة اللبنانية هي النقيض لعنصريته وبوحدتنا وثقافتنا وصيغتنا سنحمي الوطن

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:14
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