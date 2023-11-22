Advertisement

أخبار عاجلة

عبد اللهيان: نحن في لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد اللهيان: السيد حسن نصرالله رجل الميدان ولطالما كان له الدور الأبرز في تحقيق أمن لبنان والمنطقة
lebanon 24
22/11/2023 16:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": نسعى لمزيد من المعلومات بشكل عاجل بشأن مصوّرنا الذي لقي حتفه في جنوب لبنان وننسق مع السلطات في المنطقة
lebanon 24
22/11/2023 16:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن مقتل مدنيين بينهم فتيات بضربة إسرائيلية
lebanon 24
22/11/2023 16:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: لا نزال نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق واسع في المنطقة
lebanon 24
22/11/2023 16:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:04 | 2023-11-22
08:59 | 2023-11-22
08:47 | 2023-11-22
08:43 | 2023-11-22
08:39 | 2023-11-22
08:38 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24